Calciomercato Milan – A giugno assalto a Renato Sanches: il punto

Renato Sanches, obiettivo del calciomercato del Milan per gennaio, dovrebbe arrivare nel corso della prossima estate. Le ultime news

Daniele Triolo

Il Milan, nell'ultimo calciomercato invernale, ha provato a prendere Renato Sanches dal Lille. Il suo tentativo, però, non è andato a buon fine, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola. Così come nel caso di Sven Botman, il club francese si è opposto alla partenza del centrocampista portoghese, classe 1997, nella sessione invernale di trattative.

Ci sarà, dunque, da attendere qualche mese. Ma è Renato Sanches il giocatore scelto da Paolo Maldini e Frederic Massara per sostituire Franck Kessié. Il quale, con tutta probabilità, lascerà il Milan a parametro zero dal prossimo 1° luglio. Troppo ampia, infatti, la differenza tra domanda del giocatore ed offerta dei rossoneri per poter arrivare al rinnovo del contratto.

Nel caso in cui, dunque, il Milan centrasse la qualificazione in Champions League, le operazioni Botman e Renato Sanches dovrebbero andare serenamente in porto. Il Milan, sul mercato, ha concluso il quotidiano torinese, avrà bisogno anche di una punta o, in caso di rinnovo di Zlatan Ibrahimović, di un esterno destro di livello. Marco Bellinazzo in esclusiva: "Per Elliott Milan già competitivo".

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI