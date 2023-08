Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Bologna, si avvicina Saelemaekers”

Alexis Saelemaekers sta per lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Il suo futuro è al Bologna di Thiago Motta. Ecco le novità

Piovono conferme in queste ore sull'imminente trasferimento di Alexis Saelemaekers dal Milan al Bologna in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Ne ha parlato, infatti, anche Matteo Moretto, giornalista sportivo italiano della testata iberica 'Relevo' in un post pubblicato sul suo account personale del popolare social network 'Twitter'.