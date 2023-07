Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Musah, manca un piccolo sforzo”

Yunus Musah, classe 2002, centrocampista statunitense del Valencia, è un obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. Il giocatore nato a New York, ma cresciuto a Castelfranco Veneto e in possesso del passaporto italiano è visto dagli uomini mercato del club di Via Aldo Rossi come l'ideale complemento della mediana a tre con Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders.