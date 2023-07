Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Due ostacoli per Morata”

Álvaro Morata è il primo obiettivo del Milan per l'attacco in questo calciomercato estivo. Ma per arrivare allo spagnolo ci sarà da sudare

Álvaro Morata è il primo nome sulla lista del Milan per rinforzare il proprio attacco in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito, in Spagna, il quotidiano sportivo 'Relevo'. Per i colleghi iberici, il centravanti classe 1992, sotto contratto con l'Atlético Madrid, è visto come il giocatore ideale per il gioco di Stefano Pioli.