Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Krunic-Fenerbahçe, la situazione”

Che ne sarà, dunque, di uno dei calciatori tanto cari al tecnico Stefano Pioli ? Probabilmente se il Diavolo non ha ancora accettato la corte dei gialloblu di Istanbul per Krunic, nonostante il forcing del suo numero 33, è proprio perché l'ex Empoli è giudicato un titolare da mister Pioli.

La situazione, però, potrebbe cambiare in questi giorni. Questo è quanto ha sottolineato Matteo Moretto, giornalista di 'Relevo', sulla vicenda di calciomercato di Krunic, 'in sospeso' tra il restare al Milan e l'andare al Fenerbahçe, in questo post pubblicato sul suo account personale del popolare social network 'Twitter'.