Calciomercato – Dalla Spagna: spinge il Betis, ma Aouar vuole il Milan

Il Milan la priorità di Aouar?

Stando a quanto riferisce Matteo Moretto di Relevo, portale spagnoli, il Real Betis sarebbe tra le squadre più interessate ad Houssem Aouar, con il centrocampista dell'Olympique Lione che va in scadenza a giugno 2023. Il club, si legge, avrebbe offerto circa 30 milioni di euro per tutta la durata del suo contratto: una proposta da 5 anni a 2,5 milioni netti a stagione, un bonus alla firma da 5 milioni di euro e il 30% al giocatore sul totale di una futura cessione. Il francese, però, darebbe la priorità al Milan, con i rossoneri che quindi sarebbero in vantaggio per la prossima stagione. Rafael Leao, un'altra pretendente al portoghese intralcia il rinnovo >>>