Tijjani Reijnders e Mats Wieffer obiettivi del Milan per il calciomercato estivo. Con l'addio di Sandro Tonali, bisogna intervenire in mezzo

Con l'imminente cessione di Sandro Tonali al Newcastle, il Milan, per questa sessione di calciomercato, ha urgente bisogno di centrocampisti. Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, una delle alternative per la mediana risponde al nome di Tijjani Reijnders. È un giocatore monitorato da tempo da Geoffrey Moncada e dai suoi collaboratori.