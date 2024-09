CALCIOMERCATO MILAN

Tijjani Reijnders , centrocampista olandese del Milan , ha attirato l'interesse del Manchester City grazie alle sue eccezionali prestazioni. Acquistato nel 2023 per 18 milioni di euro, il giocatore 26enne ha dimostrato di essere un tassello fondamentale nel gioco dei rossoneri. Inoltre, il suo consolidamento nella nazionale olandese ha rafforzato il suo prestigio internazionale , attirando l'attenzione di club di vertice come quello guidato da Pep Guardiola .

Dal suo arrivo a San Siro, Reijnders ha continuato a crescere. La sua capacità di orchestrare il gioco, unita alla sua versatilità a centrocampo, è stata fondamentale per il Milan per tornare ai vertici in Serie A e in Europa. Grazie al suo impatto immediato, il valore di mercato dell'olandese è rapidamente cresciuto fino a 40 milioni di euro.