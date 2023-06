Calciomercato Milan, Reijnders profilo valido: costa 10 milioni

Il calciomercato del Milan potrebbe iniziare con la cessione di Sandro Tonali al Newcastle. In centrocampista italiano si starebbe avvicinando a grandi passi verso la Premier League. Un'addio che sarebbe molto pesante per il club di Milano. Per questo i rossoneri dovranno intervenire con forza proprio in mediana. L'edizione odierna di Tuttosport parla delle necessità del Diavolo e di un possibile colpo per Stefano Pioli.