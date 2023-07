Tijjani Reijnders priorità del Milan per il calciomercato estivo: il tecnico Stefano Pioli lo ha chiesto espressamente per la sua mediana

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola la scaletta del calciomercato del Milan prevede, dopo la chiusura dell'operazione con il Chelsea per l'arrivo di Christian Pulisic, l'affondo decisivo su Tijjani Reijnders, centrocampista olandese classe 1998 in forza all'AZ Alkmaar.