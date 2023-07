Calciomercato Milan – Reijnders al ‘posto’ di Bennacer: il piano rossonero

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , sta lavorando molto, specialmente a centrocampo. Con la partenza di Tonali e l'infortunio di Bennacer , i rossoneri si trovano davanti a una vera e propria rivoluzione. Il primo nuovo pezzo è quello di Loftus-Cheek . L'ex Chelsea non sarà l'unico innesto in mediana. L'edizione odierna di Tuttosport parla proprio delle mosse a centrocampo del Diavolo.

Calciomercato Milan, il 'post' Bennacer

Dopo l'arrivo di un centrocampista fisico, si legge, come Ruben Loftus-Cheek, il Milan avrà bisogno anche di qualità. Ecco perché sarebbe vivo l'interesse milanista per Tijjani Reijnders dell'Az. Il centrocampista olandese, nell'immaginario rossonero, avrebbe le doti per poter sopperire all'assenza di Bennacer in fase di costruzione diventando un regista moderno e non solo il classico distributore di palloni. La richiesta dell'Az Alkmaar sarebbe di 18 milioni. Per i rossoneri sarebbe un profilo ideale: occhio alla concorrenza inglese del West Ham.