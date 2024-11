Uno dei giocatori più importanti del Milan è sicuramente il centrocampista olandese Tijjani Reijnders , che ha segnato 3 gol in questa stagione. Adesso i rossoneri puntano al rinnovo del contratto del loro numero 14 .

Come riportato dal Corriere dello Sport, Reijnders è in un periodo di grande forma: doppietta contro il Club Brugge che ha portato al Milan i primi 3 punti in Champions League ed il colpo di testa che ha deciso la sfida di sabato contro il Monza dell'ex Nesta. L'olandese è diventato insostituibile e Paulo Fonseca, allenatore dei rossoneri, lo considera unico.