Calciomercato Milan, Reijnders resta sicuramente? C’è un pericolo

Come scrive 'Tuttosport', tra i centrocampisti in Europa in questo momento solo in 2 stanno facendo meglio di Tijjani Reijnders. Uno è Jamal Musiala che ha segnato 18 reti, ma è un giocatore molto più offensivo dell'olandese. L'altro è Bruno Fernandes con 16 reti. Reijnders, con le sue 14 reti, è sul terzo gradino del podio insieme a Cole Palmer, Ohian Sancet e Morgan Rogers. In tutto questo, Reijnders non ha tirato mai un calcio di rigore.