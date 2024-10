Calciomercato Milan – Reijnders via? Su di lui piombano tre big di Premier

Tijjani Reijnders potrebbe lasciare il Milan per trasferirsi in Premier League? Ecco l'indiscrezione che arriva direttamente dall'Inghilterra

Tijjani Reijnders è senza dubbio una delle pedine fondamentali di questo Milan, anche se il suo futuro sembra essere diviso tra la possibilità di prolungare il proprio contratto e le sirene che arrivano dalla Premier League. Negli scorsi giorni, infatti, Fabrizio Romano e Matteo Moretto sono stati molto chiari a riguardo. Il club rossonero avrebbe avviato già i contatti per il rinnovo del centrocampista olandese con tanto di adeguamento dell'ingaggio. Un accordo, anche a livello di cifre, che accontenterebbe tutte le parti coinvolte. Non va sottovalutata, però, l'ipotesi addio in estate.