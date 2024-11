Dall'Inghilterra arriva una notizia che mai i tifosi rossoneri avrebbero voluto sentire: Tijjani Reijnders , infatti, potrebbe lasciare il Milan già a gennaio. Il centrocampista olandese continua ad offrire prestazioni ottime partita dopo partita. L'ultimo esempio è il successo contro il Real Madrid , in cui non ha solo segnato il gol che ha messo il punto esclamativo sul match. Nel reso della sfida ha infatti giganteggiato in mezzo al campo e anche nella trequarti avversaria, mostrando quanto sia cresciuto nel corso degli ultimi mesi. E questo avrebbe spinto il Diavolo a parlare con il suo entourage del rinnovo, come aveva già annunciato il padre Martin .

Calciomercato Milan - Reijnders via a gennaio? Il 'rumor' spaventa i tifosi

Non è detto però che non possano rimanere aperte altre porte. Dall'Inghilterra, infatti, arriva la notizia che spaventa i tifosi. Secondo quanto riferito da 'Football Insider', il Tottenham avrebbe messo gli occhi su Tijjani Reijnders e starebbe pensando di tentare l'assalto già a gennaio. Un trasferimento già nella prossima sessione invernale sembra molto difficile, anche per la sua volontà di rimanere in rossonero. In caso di offerta monstre, però, potrebbe essere difficile rinunciare.