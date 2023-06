Calciomercato Milan – Reijnders ha scelto: si deve trattare con l’Az

Il Milan continua con il suo lavoro sul calciomercato . I rossoneri dovranno continuare a cercare dei giocatori importanti per il centrocampo da regalare la prossima stagione a Stefano Pioli. Il solo Ruben Loftus-Cheek , infatti, non basterà. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla proprio dei possibili nomi per la mediana del Diavolo.

Calciomercato Milan, Reijnders l'altro pezzo a centrocampo

Tijjani Reijnders, si legge, avrebbe scelto il Milan. Le offerte dalla Premier sono da squadre di seconda fascia. Dietro l'angolo c'è la trattativa con l'Az Alkmaar. Il Milan non avrebbe ancora fatto offerte all'Az ma il momento della verità potrebbe arrivare a stretto giro di posta. L'impressione è che il Milan non voglia spendere più di 18-20-22 milioni, che sta diventando un tetto naturale per tutte le operazioni di queste settimane. Il punto è capire quanto chiederà l'Az. Gli olandesi non sono un club semplice con cui trattare, la chiave sarà capire quanto Reijnders riuscirà a imporrà la sua volontà.