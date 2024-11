Calciomercato Milan – Reijnders obiettivo di una big della Premier League

Il centrocampista del Milan Tijjani Reijnders è finito nella lista degli obiettivi di calciomercato di una big della Premier League : la squadra in questione è l' Arsenal di Mikel Arteta .

Come riportato dal sito spagnolo Fichajes.net, l'Arsenal sarebbe interessato a Reijnders perchè il suo profilo potrebbe adattarsi alla perfezione alla filosofia di gioco di Arteta. La squadra londinese, nelle ultime finestre di calciomercato, ha dimostrato di voler investire su calciatori di qualità. In questo caso, l'olandese del Milan non farebbe eccezione.