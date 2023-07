La missione di Reijnders: sostituire Tonali e prendersi il Milan

Venerdì partirà con i compagni in tournée negli Stati Uniti d'America

In mattinata le visite mediche con il club di Via Aldo Rossi presso la clinica 'La Madonnina' di Milano. Nel pomeriggio firma sul contratto da 1,7 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2028. Allenamenti a Milanello domani e giovedì, quindi, venerdì, Reijnders salirà con i compagni sull'aereo per gli Stati Uniti d'America. Prenderà parte al Soccer Champions Tour ed alle amichevoli contro Real Madrid, Juventus e Barcellona. Milan, i costi di Reijnders a bilancio >>>