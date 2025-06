Calciomercato Milan, Reijnders conclude le visite mediche con il Man. City

Il guadagno, totale, del Milan per la cessione di Reijnders sarà di 70 milioni di euro, divisi, però, in questo modo: 57 milioni di parte fissa, 10 di bonus facilmente raggiungibili e altri 3 di bonus più complicati da ottenere. La cronistoria dell'affare ha visto una prima offerta respinta dai rossoneri nelle scorse settimane, salvo poi trovato il rilancio decisivo da parte del Manchester City, arrivando a toccare quei 70 milioni che aveva fissato il Milan come cifra minima per valutare la cessione dell'olandese. Nei prossimi giorni arriverà anche il comunicato ufficiale da parte del club inglese.