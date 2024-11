Tijjani Reijnders è senza dubbio una delle pedine fondamentali di questo Milan , anche se il suo futuro sembra essere diviso tra il possibile rinnovo e le sirene che arrivano da tutta Europa, anche da Barcellona. Negli scorsi giorni, infatti, Fabrizio Romano e Matteo Moretto sono stati molto chiari a riguardo. Il club rossonero avrebbe avviato già i contatti per il rinnovo del centrocampista olandese con tanto di adeguamento dell'ingaggio. Un accordo, anche a livello di cifre, che accontenterebbe tutte le parti coinvolte. A cui si aggiungono le parole di Martin, suo padre, che confermano la volontà di proseguire con il Diavolo. Non va sottovalutata, però, l'ipotesi addio in estate.

Calciomercato Milan - Reijnders, futuro incerto: Barcellona pronto all'assalto

A riferirlo sono i colleghi di 'Sport', noto quotidiano spagnolo. Secondo quanto riportato, infatti, il Barcellona sarebbe uno dei club interessati al mediano olandese. Già in passato, come noto, era stato fatto un tentativo, ma Tijjani Reijnders poi preferì il Milan. Se dovesse andare storto qualcosa per il rinnovo, si legge, i blaugrana sarebbero pronti all'assalto per portarlo in Spagna. Al momento si parla comunque soltanto di rumors, proprio perché il ragazzo sarebbe molto felice in rossonero.