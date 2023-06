Milan-Inter, che sfida sul calciomercato! Il vantaggio dei rossoneri

Discorso Frattesi

Su Frattesi, continua la rosea, il discorso è differente. Il Milan non deve esplorare una pista inedita, deve superare la concorrenza dell'Inter e Juventus che lavorano da tempo sul giocatore. I rossoneri forti dell'incasso per Tonali potrebbero spingersi e arrivare alla richiesta del Sassuolo, 35/40 milioni. Giuseppe Riso è il procuratore di Tonali e Frattesi. Non può tifare per una squadra o per un’altra, ma è stato al tavolo con il Milan per molto tempo, in questi giorni. Il centrocampista neroverde al Milan sarebbe importante per la lista Champions. Con l'eventuale arrivo dell'italiano Pioli potrebbe passara al 4-3-3. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Lukaku pista sempre più concreta.