Calciomercato Milan – Rebic via? Ecco le condizioni | NEWS

Ante Rebic non sta giocando una grande stagione e potrebbe salutare il Milan nella prossima sessione di calciomercato

Il Milan potrebbe anche salutare alcuni dei suoi giocatori nella prossima sessione di calciomercato. Maldini e Massara potrebbero prendere un budget extra dalle cessioni. Uno dei più probabili potrebbe essere Ante Rebic , che non sta giocando una grande stagione con il Diavolo. Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, Rebic potrebbe salutare i rossoneri

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la richiesta del Milan per Rebic sarebbe semplice: 15 milioni di euro. Il risparmio per le finanze rossonere sarebbe comunque ampio dati i 3,5 milioni annui netti d’ingaggio percepiti dal croato sino a giugno 2025 e, anche a bilancio, i rossoneri andrebbero a risparmiare una cifra molto vicina ai 5 milioni lordi. Tra i club più interessati, ci sarebbe il Wolfsburg in Bundesliga. Il croato potrebbe essere ai suoi ultimi mesi con la maglia rossonera, dopo una stagione, fino ad ora, del tutto deludente. Rebic potrebbe quindi salutare il Milan. Milan, Ibrahimovic si allontana sempre più: troppi infortuni, rinnovo difficile