'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato del Milan . Sottolineando come i rossoneri siano alla ricerca almeno di un attaccante per il proprio reparto offensivo visto che, ritiratosi Zlatan Ibrahimovic , sono cedibili sia Ante Rebic sia Divock Origi .

Calciomercato Milan, Rebic può andare in Turchia

Il croato, classe 1993, è in cima alla lista dei giocatori che non rientrano più nei piani tecnici dell'allenatore Stefano Pioli. E, a quanto pare, avrebbe già una pretendente. Secondo i media turchi, infatti, in Via Aldo Rossi sarebbe già pervenuta un'offerta ufficiale dal Besiktas, intenzionato a rilevare il suo cartellino a titolo definitivo.