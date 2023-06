Calciomercato Milan – Da Rebic a Messias: il punto sugli addii

Calciomercato Milan - Adli e Ballo-Touré in uscita

Non finisce certamente qui il piano cessioni per il Milan. In lista presenti anche i nomi di Yacine Adli e Fodé Ballo-Touré. La storia tra il centrocampista algerino e il club di Via Aldo Rossi sembra essere già ai titoli di coda dopo una sola stagione. Per lui si starebbero valutando cessioni in prestito e a titolo definitivo. In uscita anche il senegalese, che non ha mai convinto Stefano Pioli nel ruolo di vice Theo Hernández. LEGGI ANCHE: Tonali via? Ecco il primo obiettivo del calciomercato del Milan