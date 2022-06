Calciomercato Milan – Rebic è infelice: possibile una sua cessione

Ante Rebic potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. L'arrivo di Divock Origi (e di Gianluca Scamacca?) può chiuderlo

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola Ante Rebic potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato estivo nonostante il suo contratto scadrà soltanto il 30 giugno 2025. Questo perché fare panchina dietro a Rafael Leão comincia a stargli un po' stretto e non gli piace.

È vero, ha evidenziato il quotidiano torinese, che Rebic può anche giocare da prima punta all'occorrenza. Ma non si tratta del suo ruolo preferito. In quella posizione ha dovuto giocarvi più per necessità di squadra che per altro. Il fatto, poi, che il Milan stia prendendo Divock Origi e cerchi anche Gianluca Scamacca, centravanti di ruolo, rischia di precludergli anche quella chance.

A tutto questo bisogna aggiungere come l'ultima stagione di Rebic, sebbene culminata con la conquista dello Scudetto per il Milan, sia stata la più sfortunata trascorsa in maglia rossonera. Ripetuti problemi muscolari ed alla caviglia hanno costretto il classe 1993 a saltare ben undici partite. In altre due, poi, mister Stefano Pioli lo ha lasciato fuori per scelta tecnica.

Se nelle due precedenti annate con il Milan, poi, Rebic era riuscito ad imporsi nel girone di ritorno, segnando 11 gol per stagione, stavolta è andata male. Era partito al contrario bene. Due assist contro la Lazio a 'San Siro', un gol alla Juventus all'Allianz Stadium, uno ad 'Anfield Road' contro il Liverpool in Champions League.

Poi, il buio fino al lampo di Salerno a febbraio. A Reggio Emilia, in Sassuolo-Milan 0-3, gara che ha sancito la vittoria del tricolore, non è neanche entrato in campo e si è goduto la festa da fuori. Di certo, ha incalzato 'Tuttosport', non gli starà facendo piacere vedere il suo nome inserito in un'eventuale trattativa con la Roma per Nicolò Zaniolo.

Una cessione di Rebic nel calciomercato estivo, a questo punto, in presenza di una buona offerta per il Milan potrebbe diventare realtà. Clamorosa indiscrezione sul calciomercato del Milan! Le ultime news >>>