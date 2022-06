Calciomercato Milan – Rebic in bilico: tra voglia di riscatto e cessione

Ante Rebic davanti ad un bivio: il croato potrebbe rimanere al Milan per riscattare una stagione deludente oppure essere ceduto per fare cassa. A scriverlo è il 'Corriere dello Sport'. Dopo due stagioni in doppia cifra, facendo le fortune di Stefano Pioli, Rebic ha chiuso l'ultimo campionato con solamente due gol e tanti infortuni. Il Milan vorrebbe aspettare Rebic, ma giustamente farà le sue valutazioni. Il croato non è più incedibile e, anzi, potrebbe essere sacrificato qualora arrivasse un'offerta importante. Soprattutto in caso di nuovo arrivo sulla trequarti o sull'esterno Rebic potrebbe davvero lasciare il Milan. Da parte sua, però, c'è una grande voglia di riscatto, come dicevamo. Staremo a vedere quale sarà il destino dell'ex Fiorentina ed Eintracht Francoforte. Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?