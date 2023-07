Ante Rebic lascerà il Milan in questo calciomercato estivo: croato in trattativa con il Besiktas. Ecco come dovrebbe approdare in Turchia

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan in uscita, si è soffermata su Ante Rebic, attaccante croato classe 1993 che non rientra più nei progetti tecnici del club. Dopo le prime due buone stagioni in rossonero, infatti, l'ex Eintracht Francoforte è andato gradualmente spegnendosi nel biennio successivo.