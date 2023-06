In questa sessione estiva di calciomercato il Milan cambierà molto in attacco. Ante Rebic e Divock Origi sono tutt'altro che incedibili. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola bisognerà prestare molta attenzione a ciò che arriverà in questi giorni da Istanbul, in particolare per quanto concerne le notizie sul futuro dell'attaccante croato.