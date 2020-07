Calciomercato Milan – Rebic-André Silva, si punta allo scambio alla pari

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal sito web di ‘Sport Mediaset‘, domani Fali Ramadani, agente di Ante Rebic (nonché di Nikola Milenkovic e Luka Jovic, n.d.r.), è atteso a Milano per un incontro con il Milan.

Motivo del summit, intavolare una trattativa per il riscatto, a titolo definitivo dall’Eintracht Francoforte, del cartellino di Rebic, classe 1993, che, attualmente, si trova in prestito al Milan fino al 30 giugno 2021. Il club di Via Aldo Rossi punta ad uno scambio alla pari con i tedeschi, ai quali resterebbe, dunque, definitivamente André Silva, autore di 16 gol nell’ultima stagione con le ‘Aquile‘ di Adi Hütter.

Il Milan, su Rebic, non vorrebbe spendere soldi in più oltre a girare al club di Francoforte il cartellino del centravanti lusitano: c’è sempre, però, il problema legato al 50% dei proventi della cessione di Rebic che l’Eintracht dovrà girare, per accordi datati, alla Fiorentina. Si troverà un’intesa nel match di domani? QUESTE LE INTENZIONI DI REBIC SUL SUO FUTURO >>>

