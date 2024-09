Calciomercato Milan – Theo Hernandez spinge per la cessione? Il punto

Secondo El Gol, giornale spagnolo, Theo Hernández sta esprimendo un crescente malcontento per la situazione al Milan e sta considerando un ritorno al Real Madrid . La crisi che attraversa il Milan sotto la guida del nuovo allenatore, Paulo Fonseca , ha creato attriti con alcuni giocatori chiave. Theo Hernandez e Rafael Leão , in particolare, non sono soddisfatti dei cambiamenti tattici e della gestione dello spogliatoio.

Durante la recente partita contro la Lazio, entrambi i giocatori hanno mostrato apertamente la loro frustrazione, alimentando speculazioni su un possibile addio al club rossonero. Theo, che ha un contratto con il Milan fino al 2026, sarebbe già in contatto con il Real Madrid per valutare un ritorno nella capitale spagnola. Il Milan, dal canto suo, non attraversa un buon momento. La squadra fatica a trovare continuità e i risultati deludenti hanno aggravato il clima interno. Fonseca, arrivato con l'obiettivo di rivitalizzare il progetto milanista, non è riuscito a conquistare la fiducia dei giocatori, che sembrano più distanti che mai.