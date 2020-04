Calciomercato Milan – Real Madrid su Donnarumma: occhio anche al Psg

CALCIOMERCATO MILAN – Uno dei dubbi più grandi che fa stare in pensiero il Milan è il futuro incerto di Gianluigi Donnarumma. Nessuna novità filtra ancora in merito al suo rinnovo e il rischio di perderlo a parametro zero nel 2021 diventa sempre più concreto. Per questo motivo non sarebbe difficile immaginare una sua cessione in estate. In tal senso, secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, il Real Madrid si è messo in prima fila per portarlo in Spagna. Il rendimento di Thibaut Courtois e Alphonse Areola non convince i piani alti delle ‘Merengues’, che avrebbero messo Donnarumma in cima alla lista dei desideri.

Il numero 99 rossonero piace particolarmente a Zinedine Zidane che, se dovesse restare, farebbe di tutto per averlo nella sua squadra. Se il Real Madrid si avvicina, la Juventus fa invece un passo indietro vista la volontà di rinnovare il contratto a Gianluigi Buffon. Mino Raiola, come successo già in passato, spinge forte per portare il suo assistito altrove, approfittando anche della sua valutazione non eccessiva vista la scadenza imminente del contratto che lo lega al Milan. Il Milan sa che la valutazione di Donnarumma non può superare i 50 milioni e per questo il giocatore fa gola a molte big d’Europa, Psg compreso. Leonardo potrebbe nuovamente tentare l’assalto al portiere offrendo ancora Areola (che rientrava dal prestito al Real Madrid) e 20 milioni.

Bisogna anche valutare le intenzioni di Donnarumma che, conscio del suo valore, potrebbe decidere di cambiare aria perché voglioso di lottare per obiettivi maggiori. Ci sarà da valutare anche il prossimo progetto targato Rangnick e Gazidis, ma se Gigio deciderà di partire il Milan proverà a prendere il portiere dell’Udinese Juan Musso. Rangnick è pronto a rivoluzionare la squadra: ecco il budget richiesto, continua a leggere >>>