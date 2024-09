Calciomercato Milan – Il Real Madrid torna a fare sul serio per Maignan

Qualche tempo fa si era parlato dell'interesse del Real Madrid per Mike Maignan, portiere del Milan. I Blancos, infatti, avevano dovuto far fronte al pesante infortunio di Thibaut Courtois e per sostituirlo il primo nome in lista era proprio quello del transalpino. Quest'ultimo, però, era concentrato sul Diavolo, con cui aveva un contratto e di fatto non si fece nulla. Nelle ultime settimane, però, si è vociferato di una difficoltà nel trovare un'intesa per il rinnovo di contratto dell'estremo difensore. Al momento le distanze sembrerebbero non così lievi da poter essere colmate in poco tempo e questo potrebbe fornire un assist al club iberico.