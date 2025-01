L’angolo delle occasioni: le opportunità di mercato dal Real Madrid

Passiamo, poi, a un altro grande talento: ovvero Endrick. Il giovane attaccante brasiliano è arrivato in Europa proprio in questa estate ma deve ancora abituarsi a un calcio ben diverso da quello verdeoro. Pagato 48 milioni di euro, il classe 2006 ha finora collezionato 14 presenze con 2 gol e un solo assist. La cifra sborsata dal Real Madrid non permette di fare delle accurate previsioni sul suo futuro, ma un prestito secco potrebbe anche far comodo sia al club spagnolo che al giocatore stesso. LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, probabili formazioni: Conceicao rivoluzione o no?