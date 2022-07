Calciomercato Milan – Il Real Madrid non offrirà il rinnovo ad Asensio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Real Madrid non offrirà il rinnovo del contratto ad Asensio: il giocatore è in scadenza nel 2023

Marco Asensio non rinnoverà il contratto con il Real Madrid. Secondo quanto riferisce 'El Partidazo de COPE', il Real Madrid non avrebbe intenzione di prolungare il contratto del giocatore in questione, che è in scadenza nel 2023. Inoltre il club non prevede che il classe 1996 possa lasciare i blancos durante questa estate, dunque è probabile che il maiorchino rispetti il proprio contratto fino alla scadenza. Asensio nelle scorse settimane è stato accostato con decisione al Milan, anche se negli ultimi giorni la pista si è raffreddata complice l'interesse del Diavolo nei confronti di De Ketelaere. Calciomercato Milan, arriva dall'Argentina il rinforzo per il centrocampo?