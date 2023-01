Calciomercato Milan – Si avvicina Raveyre, contatti col Saint-Etienne

Nonostante l'arrivo di Devis Vasquez e la fiducia in Ciprian Tarusanu, sembra che il Milan sia tornato sul mercato per chiudere per l'arrivo di un ulteriore estremo difensore. Come noto quello dei gol subiti è un problema non indifferente per il Diavolo, che da quando non c'è Mike Maignan sta mostrando enormi difficoltà.