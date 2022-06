Calciomercato Milan – Torna di moda il nome di Raspadori | News

Intervenuto durante il Tg di 'Sportmediaset', Claudio Raimondi ha parlato del mercato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Ieri è sfumato, dopo Botman, anche Renato Sanches. Torna invece di moda il nome di Raspadori perché su De Ketelaere il Bruges fa muro e chiede 40 milioni, mentre Asensio ha un ingaggio alto. Questa è una pista che possiamo considerare buona e settimana prossima potrebbe esserci un’offerta del Milan per questo talento della nazionale che può giocare in più ruoli della trequarti e dell’attacco. Questo investimento non escluderebbe un altro colpo tipo Ziyech o Dybala. Sull’ex bianconero si può inserire il Milan qualora continuassero le frizioni con l’Inter. In difesa potrebbe entrare Diallo in prestito, che farebbe uscire Gabbia verso la Sampdoria". Milan, Sanches si complica: ecco le due alternative sul mercato >>>