Calciomercato Milan – Rashica nel mirino del Bayern Monaco: le ultime

Milot Rashica è stato spesso indicato come obiettivo di calciomercato del Milan. Occhio all'inserimento del Bayern Monaco

La priorità del Milan, in questo momento, è quella si risolvere i riscatti in bilico dopo la fine della stagione. In primis la società vuole definire gli acquisti a titolo definitivo di Fikayo Tomori e Sandro Tonali, poi di darà il via al calciomercato in entrata. Uno dei nomi emersi in questi mesi è quello di Milot Rashica, esterno d'attacco in forza al Werder Brema. Occhio però alle ultime notizie provenienti dalla Germania: secondo quanto riferisce 'Sky Deutschland' il calciatore kosovaro è finito nel mirino del Bayern Monaco, alle prese con la ricerca di un sostituto di Douglas Costa. La valutazione del suo club di appartenenza si aggira sui 15 milioni di euro. Intanto per il Milan spunta l'idea Milik per l'attacco