Calciomercato Milan, Di Marzio: “Su Rashford e Walker dico che …”

Secondo le norme della FIGC, però, il Milan può mettere sotto contratto solo uno dei due calciatori. Ecco le parole di Di Marzio su questa situazione: "Se arriva Rashford, Walker non può arrivare. Se Rashford farà un'altra scelta, il Milan andrà su Walker". Il Milan, in questa sessione di calciomercato, vuole rinforzare la sua rosa per competere al meglio in Champions League, in Coppa Italia e, soprattutto, per recuperare punti in Serie A. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, niente Rashford? Colpo in canna … grazie al Napoli >>>