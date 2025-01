Calciomercato Milan – Rashford: Diavolo positivo. Il giocatore apre

Come riporta Calciomercato.com, Dwaine Maynard, agente di Marcus Rashford, avrebbe dato ampia apertura al Milan per andare avanti nella trattativa di calciomercato. L'attaccante inglese sarebbe entusiasta del progetto del Milan, promosso anche dal suo amico ed ex compagno Zlatan Ibrahimovic. Rashford piacerebbe molto a Sergio Conceicao in quanto può giocare sia da esterno che da punta centrale. Il club rossonero sarebbe pronto a coprire la metà dei 7 milioni previsti dall'ingaggio da gennaio a giugno.