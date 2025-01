Calciomercato Milan: Rashford o Walker? Queste le riflessioni del club

Il Milan attende una risposta dall'entourage di Rashford nelle prossime ore. Nel caso in cui il numero 10 dei 'Red Devils' dovesse accettare il progetto milanista, decadrebbe automaticamente l'opzione Walker. Viceversa, il Diavolo tenterà l'affondo sul terzino destro, un vincente di grande esperienza che potrebbe rappresentare un valore aggiunto per il gruppo di Sérgio Conceição .

Se Rashford può arrivare al Milan in prestito , per Walker si tratterebbe di un'operazione di calciomercato a titolo definitivo . Con il club di Via Aldo Rossi pronto a proporre un contratto di 2 anni e mezzo , fino al 30 giugno 2027 . Per il 'CorSport', su Rashford il Milan starebbe facendo anche riflessioni anche di natura tattica oltre che finanziaria .

L'inglese, infatti, nasce come ala sinistra, ruolo coperto da Rafael Leão al Milan. Come ha sottolineato Zlatan Ibrahimović prima della sfida contro il Cagliari, Rashford potrebbe giocare anche da punta o esterno destro, ma preferisce agire sul versante sinistro e andrebbe ad essere un concorrente in più per Leão. LEGGI ANCHE: Approccio, ma non solo: cosa Conceicao non ha mandato giù di Milan-Cagliari >>>