Calciomercato – Milan-Rashford, incontro finito: ecco cos’è successo

È terminato da pochi minuti l'incontro tra il Milan e il fratello-agente di Marcus Rashford. Come noto, infatti, quest'ultimo è giunto nella serata di ieri, martedì 7 gennaio, con l'obiettivo di incontrare la dirigenza rossonera per il suo assistito. Il Diavolo è uno dei club che si sarebbero maggiormente interessati al ragazzo dopo la decisione del Manchester United di offrirlo ad alcune società. Il ragazzo ormai non rientra più nei piani dei Red Devils e del tecnico Ruben Amorim ed è bene che trovi una destinazione per i prossimi sei mesi se non vuole rimanere fermo in panchina.