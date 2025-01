Calciomercato Milan - Diavolo in piena corsa per Rashford — Gli ostacoli riguardano un posto in rosa e i soldi. Il posto in rosa per Rashford è da liberare con la cessione di un esterno offensivo. Più che Samuel Chukwueze, attualmente infortunato, si parla di Noah Okafor: il RB Lipsia si è informato per lui, anche se il giocatore non sembra essere convinto. Ma gennaio è lungo e l'operazione potrebbe ancora concretizzarsi sulla base di 10-15 milioni di euro.

La partenza dello svizzero in direzione Germania libererebbe il posto all'inglese. Che il nuovo allenatore Sérgio Conceição, per inciso, accoglierebbe a braccia aperte a Milanello. Qui, però, entra il gioco il fattore stipendio. Il quotidiano sportivo nazionale, infatti, ha ricordato come Rashford guadagni - compresi i diritti di immagine - 20 milioni di euro lordi a stagione. Sono 13 e rotti netti.

Lo stipendio è lo scoglio più grande da aggirare — Il Milan non pagherà cifre del genere, neanche per 6 mesi di prestito. La partita, dunque, si giocherà lì. Per trovare un accordo economico servirà che il Manchester United partecipi al pagamento di parte dello stipendio e, al momento, non vuole farlo. Il Milan, poi, dovrebbe forzare un po' la mano, andando oltre le sue abitudini e magari pagare poco più di 5 milioni di euro lordi dello stipendio del giocatore fino a giugno.

E, infine, il giocatore dovrebbe un po' scendere nelle richieste economiche. Non è semplice, ma non è impossibile: il Milan ci crede. Se tutti i tasselli andassero al loro posto, l'attaccante arriverebbe al Milan o in prestito secco (operazione più semplice da organizzare) o in prestito con diritto di riscatto. Lì, però, il problema sarebbe trovare un'intesa Milan-Rashford sugli stipendi a partire dalla stagione 2025-2026. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Rivoluzione Conceicao: ha chiesto questi giocatori >>>