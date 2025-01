Calciomercato Milan – Clamoroso Rashford: forte inserimento del Como

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Sky Calciomercato - L'Originale', parlando dell'interesse del Milan per Marcus Rashford e dell'inserimento del Como. Confermato il contatto tra il club rossonero e l'entourage del giocatore, rappresentato dal fratello Dwaine Mainard. Pare che l'interesse improvviso del club lariano sia dovuto a Raphael Varane, suo ex compagno di squadra, che avrebbe spinto le parti a venirsi incontro. Su di lui anche altri club tedeschi e spagnoli, non meglio precisati dal giornalista di 'Sky Sport'. Ecco, dunque, le sue parole in merito alla questione.