Il Milan sarebbe in procinto di fare un passo indietro per Marcus Rashford: il problema in questione sarebbe di natura economica

Si susseguono senza sosta nelle ultime ore le notizie relative all'interesse del Milan per Marcus Rashford, anche se potrebbe esserci un passo indietro da parte dei rossoneri nel prossimo futuro. Spesso si è parlato negli ultimi giorni della volontà da parte del club rossonero di intavolare una trattativa per l'arrivo dell'attaccante inglese. Addirittura qualche ora fa c'è stato un incontro con il fratello agente per capire la fattibilità dell'operazione. Sin da subito si era capito, però, come il Diavolo fosse disposto a prenderlo solamente in prestito. E con un aiuto economico da parte del Manchester United.