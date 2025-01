Se c'è un calciatore che potrebbe arrivare al Milan in questa sessione di calciomercato, almeno secondo le ultime indiscrezioni, quello è Marcus Rashford , anche se bisogna fare attenzione alla concorrenza di una big inglese. Il primo a darne notizia, ormai qualche giorno fa, era stato Matteo Moretto , che aveva parlato di un'offerta da parte del Manchester United , club che non vedrebbe l'ora di sbarazzarsi del suo giocatore. Negli ultimi giorni le cose sono evolute e, nella serata di martedì 7 gennaio, il fratello è arrivato a Milano con l'intenzione di discutere con la dirigenza rossonera.

Calciomercato Milan - Rashford si avvicina: ma una big inglese prepara l'assalto

Intanto, però, sono da sottolineare gli interessi di altri club, come già era avvenuto prima della notizia legata al Milan. Secondo quanto riferito dal 'The Sun', prestigioso quotidiano inglese, nella sua edizione online, il Tottenham sarebbe piombato su Marcus Rashford. L'idea degli Spurs sarebbe quella di offrire al Manchester United un prestito con diritto di riscatto, ossia la stessa formula pensata dal Milan. Al momento, comunque, un'offerta ancora non sarebbe stata presentata. Il Diavolo dalla sua ha il summit con il fratello-agente del calciatore.