Calciomercato Milan – Randal Kolo Muani sfuma: ecco dove va

Sarà l'Eintracht Francoforte ad aggiudicarsi Randal Kolo Muani, obiettivo di calciomercato del Milan per l'attacco. Le ultime.

Niente da fare per Randal Kolo Muani, francese classe 1998 del Nantes che ha deciso di non trasferirsi al Milan in questo calciomercato. I rossoneri erano molto interessati a lui, disposti anche a pagare i 12 milioni richiesti dal club francese. Però il ragazzo era in scadenza di contratto e dunque bisognava accordarsi con lui in primis. I contatti non hanno portato particolari frutti e alla fine l'Eintracht Francoforte, che era già in vantaggio, ha accelerato e concluso l'operazione. Secondo quanto riferisce TuttoMercatoWeb, il club tedesco ha messo sul piatto per Randal Kolo Muani un'offerta ricca e per cinque anni, che lo ha portato ad accettare. Si trasferirà a zero la prossima estate.