Calciomercato Milan – Ramadani agente di Rebic e Jovic: trattative collegate?

CALCIOMERCATO MILAN – ‘Il Corriere della Sera’ riferisce un incrocio di mercato che potrebbe favorire il Milan, che sta lavorando al riscatto di Ante Rebic. Il Diavolo avrebbe già contattato l’Eintracht Francoforte e Fali Ramadani, agente del calciatore. Parallelamente c’è anche un forte interesse per Luka Jovic, attaccante in uscita dal Real Madrid. Anche il serbo viene seguito dallo stesso procuratore: per questo motivo le due trattative potrebbero essere in qualche modo collegate.

