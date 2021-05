Calciomercato Milan – Raiola apre al rinnovo di Donnarumma

Novità di calciomercato in casa Milan, legate a Donnarumma: arrivano presunte dichiarazioni di Raiola sul portiere rossonero.

Il calciomercato del Milan non inizierà se prima non sarà chiaro il futuro dei giocatori in scadenza, come Gianluigi Donnarumma. Il suo contratto è in scadenza a giugno e le voci continuano ad arrivare, nonostante Paolo Maldini abbia congelato le trattative fino a fine stagione. I tifosi però ovviamente sono in grande attesa e molto tesi, speranzosi di ottenere il rinnovo del portiere.

Ovviamente, la qualificazione in Champions League sarà fondamentale per convincere il classe 1999 a firmare il nuovo contratto con il Milan. Anzi, per molto tempo sembrava essere la condizione fondamentale affinché Gigio rinnovasse con il Milan. Insomma, la sensazione è che stia aspettando di capire come finirà la stagione per poi comunicare il proprio futuro alla dirigenza rossonera.

Ovviamente in corsa c'è sempre la Juventus, già vicina ad Antonio Donnarumma, suo portiere e classe 1990, per la seconda squadra. Anche lui è in scadenza con il Milan. I bianconeri sono pronti a offrire molti soldi a Gigio, che però non ha mai nascosto la volontà di rinnovare il proprio contratto con il Diavolo. E a tal proposito, la decisione potrebbe essere in realtà abbastanza vicina.

Secondo Il Giornale, infatti, ci sono delle dichiarazioni dei giorni scorsi da parte di Raiola, un po' sorprendenti. Sembra infatti che il noto procuratore abbia detto: "Forse Gigio rinnova con il Milan". Ovviamente, se così fosse, si potrebbero mettere a tacere molti discorsi degli ultimi mesi. Potrebbe trattarsi di una svolta inaspettata, ma che porterebbe ovviamente Donnarumma a proseguire il proprio rapporto con il club rossonero.

Ovviamente, però, nulla è ancora deciso. Le parole di Raiola potrebbero essere un indizio, ma di certo non una sentenza su come andrà a finire questa storia. Sono parole estemporanee, che non sono neanche certe. Inoltre, più volte è successo che Raiola alla fine facesse il contrario di ciò che aveva dichiarato poco prima. Dunque, i tifosi rossoneri dovranno interpretare queste presunte parole come meglio credono.

Ciò che fa sperare il Milan, come già anticipato, è che la volontà di Donnarumma è sempre stata chiara: rinnovare col Milan. Inoltre, effettivamente di offerte ce ne sono poche altre. La Juve è sì interessata, ma è davvero difficile pensare che Gigio possa trasferirsi a costo zero a una rivale storica, senza portare neanche un euro al Milan. Altri club, invece, non si sono fatti avanti.

In più, la Juventus non ha ancora ben chiaro il proprio futuro in panchina: Andrea Pirlo è in bilico e dunque sarà certamente questa la priorità del club bianconero. Il calciomercato della Juve sarà poi programmato a seconda di quale sarà il tecnico della prossima stagione. È normale che se si presentassero altre priorità, Donnarumma si allontanerebbe. Con la permanenza di Pirlo, però, Gigio potrebbe davvero essere bianconero.

Infine, la Juventus dovrebbe ovviamente anche prima piazzare Wojciech Szczesny, portiere polacco classe 1990. La Juve vorrebbe cederlo per 35 milioni, ma al momento non sono ancora arrivate offerte. Solo dopo, allora la Juve potrà presentare un'offerta ufficiale a Donnarumma, che per andare in bianconero vorrebbe almeno 10 milioni. Altrimenti, resterà rossonero. Intanto sembra delinearsi il futuro di Tomori. Le ultime.