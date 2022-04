Calciomercato Milan – Raffreddato l’interesse per Berardi: il motivo

Domenico Berardi obiettivo di calciomercato del Milan? Per 'La Gazzetta dello Sport' i rossoneri hanno un po' calmato i bollenti spiriti ...

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola si sarebbe un po' raffreddato l'interesse del Milan per Domenico Berardi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il motivo? La valutazione che il Sassuolo fa del suo esterno destro offensivo, autore di 14 gol e 14 assist in 29 gare finora disputate tra Serie A e Coppa Italia è giudicata troppo alta dal club di Via Aldo Rossi.