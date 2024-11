Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola tra Rafael Leao , attaccante del Milan e Paulo Fonseca , suo allenatore in rossonero, non c'è un grande feeling. È un dato di fatto. L'esclusione di Leao da Milan-Napoli è la certificazione di come Fonseca e il numero 10 rossonero vedano le cose quasi in modo diametralmente opposto.

Per Fonseca, la squadra viene prima del singolo e, secondo lui, Leao non ha fatto quei miglioramenti che da lui auspicava in questi mesi. In tanti speravano come il rapporto tra i due potesse essere completamente diverso, confidando in una crescita ulteriore di Leao. Così non è stato.